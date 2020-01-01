Голосовые поздравления

Голосовые поздравления – это красивые и прикольные аудио пожелания озвученные голосом которые доставляются входящим звонком на телефон. Послать голосовое праздничное поздравление с днём рождения имениннику или по другому торжественному поводу, означает сделать прекрасный оригинальный сюрприз. Восторг от прослушивания голосового поздравления гарантирован на 100%, ведь в послании под музыку содержатся прекрасные слова добрых напутствий. Рекомендуем воспользоваться нашим сервисом и поздравить голосовым сообщением на «мобильный» с сайта «prazdnikopen.ru». Долгий опыт показал, что такая услуга очень популярна, а также весьма доступна.

Чтобы заказать и отправить голосовые поздравления с днем рождения, а также другим праздничным датам, потребуется следующее:

Послушайте, а затем выберите понравившееся аудио пожелание, нажмите «отправить на телефон»; В форме заказа укажите номер поздравляемого получателя (сотовый или городской); При желании, пропишите время входящего звонка с поздравлением (час, минуты, дата); Определитесь со способом оплаты, после которой звуковое послание будет автоматически отправлено.

Рекомендуем сделать выбор голосового поздравления в пользу адресата: что он предпочитает, трогательные или веселые фразы придутся по душе. Тогда ваша поздравительная весточка станет самым ярким и впечатляющим жизненным моментом!

Голосовые поздравления с Днем рождения

Голосовые поздравления с днем рождения – это самые лучшие красочные пожелания которые подарят улыбку и радость, будут хорошим подарком для всех возрастов и нравов что отправляются прямо на мобильный телефон. У всех есть своя особая дата – «День Рождения» каждый ждёт от него необычного, приятного, таким вот волшебным сюрпризом является голосовое поздравление к замечательному поводу. Предлагаемый ассортимент очень велик, популярные голосовые поздравления с днем рождения следующие: по именам, от Путина, женщине и мужчине, прикольные, для любого возраста и характера – всё найдется на нашем сайте! Стоит отметить, что голосовое торжественное поздравление с прекрасным днём рождения очень просто отправить и получить, а бескрайний позитив который содержится в звуковых аудио посланиях подарит хорошее настроение.

Пользователи отправляют голосовые телефонные поздравления во все города России и зарубежья, словом туда, где есть связь на номера мобильных операторов и другие абонентские службы. Отправить поздравление с днем рождения возможно с установленным временем и датой получения звонка, после которого вы получите полный отчёт о доставленном сообщении.

Благодаря огромному ассортименту голосовых поздравлений для дня рождения, вы можете подобрать самое подходящее по смыслу и содержанию послание. Успехом пользуются пожелания с именами женщин и мужчин, такое напутствие не оставит равнодушным никого. Под любой характер и предпочтение у нас всегда найдется голосовое красивое поздравление для именинника, от которого он обязательно будет в полном восторге!

Голосовые открытки

В современном быстром ритме жизни, нам порой не хватает времени, чтоб всё успеть. Даже некогда подготовится к важному событию. Предлагаем вам уникальный вид услуг – голосовые открытки с днем рождения на телефон 🎁, которые моментально отправляются, легко их получают как входящий звонок. Стоит ли говорить о том, что сейчас под рукой есть «мобильники», связаться с человеком очень просто. Но встаёт другой вопрос, а именно как красиво сказать нужные слова в торжественный день? Ответ прост — это, несомненно, голосовые аудио открытки с поздравления для любого повода и даже без такового. Здесь вы найдете любую тему: будь то день рождения, юбилей, свадьба, признание в любви, а также голосовая открытка с пожеланием хорошего дня, спокойной ночи, розыгрыши, множество причин по которым, непременно захочется отправить на телефон тому, кого хотите порадовать. Из ассортимента многообразных прикольных голосовых открыток и поздравлений по именам (их около 15 000), вы без труда под искать что-то интересное.

Не возникнет сложностей заказать для того чтобы в последующем отправить телефонное поздравление, например женщине или мужчине в праздник. Для выбора «разложено по полочкам», есть категории, разделы, где просто найти интересующую вас тематику. Для более полного понятия опишем двумя-тремя словами как нужно сделать.

Если прослушали голосовые поздравления, пожелания, выберите лучшую и смело жмите кнопку «Отправить». Затем следует заполнить поля: номер телефона получателя (мобильного или городского) а также ваш для дальнейшего перехода непосредственно — другой раздел. Перейдя, увидите способы оплаты, есть несколько вариантов (картой банка, но номеру, электронными деньгами), необходимо делать выбор, что лучше подходит.

С этим разобрались, теперь проинформируем о гарантии доставки. Случаются ситуации, когда абонент занят или не берёт трубку. Казалось бы, момент упущен, только потеряли зря время и деньги. Но ценя клиента, предвидя такие ситуации, наша система настроена таким образом, что если случится такой казус, она будет пытаться дозвониться до получателя на телефон, чтоб вручить ему голосовое поздравление много раз с разным интервалом времени. Если уж это не поможет, тогда обратитесь к службе поддержки, где вам подойдут с пониманием, сделав попытки дозвона ещё раз.

Голосовые поздравительные сообщения

Экономия и рациональность, а также расчетливый подход для каждого дела, не это ли один из приоритетов в современном ритме жизни? Вот поэтому люди чаще экономя драгоценное время и финансы, используют голосовые поздравительные сообщения на телефон, которые практически стали незаменимым атрибутом к праздникам, дням рождения, юбилеям, свадьбам, да ещё к множественным жизненным поводам. Развитая технология сотовой связи, дает нам все прелести цивилизации, одной из которых является возможность общаться на расстоянии в любом месте. Параллельно развивается сервис звуковых аудио поздравительных сообщений, по причине дать людям порадовать, близких вам людей, отослать им на телефон добрую весточку с пожеланиями. Так в чём же плюсы? Ответ предельно прост, ведь они:

Оригинальные. Еще многие не знают о таком варианте поздравлений, поэтому звонок с поздравительной аудио весточкой, будет настоящим неожиданным сюрпризом. Прикольные. Озвученные голосом профессионала своего дела, со словами из популярных песен или стихами, станет одним из самых забавных поздравлений услышанных по телефону. Выгодные. Представьте, во сколько обойдётся просто поздравить человека в его торжественный день. Скажем так, у нас будет всё минимум в два раза дешевле. Большим плюсом является универсальность — поздравление и подарок одновременно!

Очень надеемся, наш сервис по отправлению голосовых сообщений понравится, вы непременно воспользуйтесь ещё много раз нашими услугами. Думаем теперь решение останется за вами, а мы лишь хотим сделать удобней и выгодней решить, как обрадовать ваших родных, друзей, коллег по работе, да обычных знакомых. Удачи и успехов во всём!