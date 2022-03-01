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Поздравления на телефон

Поздравления на телефон – это современный способ поздравить оригинальными голосовыми аудио пожеланиями (с Днем рождения, Юбилеем и так далее) в звуковом формате с красивой напутственной речью под музыкальный аккомпанемент из различных популярных мелодий. Поступают поздравления входящим звонком на телефон от номера оператора сервиса. Когда получатель ответит на вызов, в трубке прозвучит заказанное вами поздравление. Данный вид услуги весьма популярен, востребованность её растет за счет простоты отправления и ценовой доступности. Получить и прослушать послание можно в мобильном или стационарном (городском, домашнем) телефонном аппарате, но с развитием технологий сотовой связи, чаще отправляют на смартфон. Поздравительную весточку можно отправить практически в любую страну мира, моментально донеся до адресата тёплые слова радушных пожеланий.

В плане цены, это стоит не более обычной открытки, только в отличие от неё, такой сюрприз с поздравлением по телефону, станет необычным и запоминающимся подарком к торжественному случаю.

Аудио поздравления

Аудио поздравления на телефон – по сути, это и есть голосовые открытки, разновидность названия телефонных отправлений с пожеланиями для праздничного повода, например с Днем рождения. Наш ассортимент насчитывает более 30 000 поздравлений в аудио формате, практически под все значимые даты, начиная по популярности со дня рождения (посетите раздел по именам, рекомендуем) и заканчивая проводами на пенсию. С любым событием, через интернет-портал «PrazdnikOpen.ru», можно неповторимо поздравить по телефону превосходным аудио посланием, потратив минимум времени и средств. Советуем воспользоваться таким предложением, отправьте аудио поздравление на мобильный (сотовый) гаджет для близких и друзей. Заверяем – они будут в полном восторге, вспоминая ни один раз этот дивный момент прослушивания трогательных лестных речей.

Голосовые поздравления на телефон

Голосовые поздравления на телефон – это частое название аудио открыток, что посылают, когда хотят поздравить с Днем рождения или какой-либо торжественной датой, а также иным важным событием. Красивое прикольное голосовое поздравление по телефону обрадует, добавит еще больше хорошего настроения от праздника, наполнит событие красками веселья. После того, как раздастся звонок в «мобильнике», будущий обладатель сюрприза возьмет трубку, вот тогда прозвучит прелестное напутствие голосом с пожеланиями всего самого-самого. Конечно же, очень часто посылают голосовые поздравления с днём рождения, ведь этот повод нам очень близок. Какой бы праздничный случай не представился – воспользуйтесь сервисом голосовых поздравлений с телефона, это некая палочка-выручалочка для любых значимых ситуаций, когда нужно преподнести хороший презент.

Поздравление на телефон: заказать, отправить, стоимость и оплата

Полное описание как сделать заказ с последующим отправлением, а также о цене и способах оплаты, читайте ниже.

Заказать поздравление по телефону Прослушать предложенные звуковые открытки, предварительно нужную категорию. Остановившись в выборе, кликните по названию поздравления или кнопку отправления. Перейдя в раздел оформления заказа, напишите номер телефона получателя, а затем напишите свой (для последующего уведомления о завершении услуги). Вам также предложено при необходимости установить точное время звонка (дата и часы с минутами), по умолчанию, поздравление отправится на указанный номер сразу после оплаты. Имеется дополнительная услуга «Добавить подпись», выбрав её, вы за небольшую доплату сможете уведомить адресата от кого пришла голосовая аудио открытка. Например: указав «подруга» и имя «Ольга», в конце поздравления будет произнесено «Вас поздравила подруга Ольга». Сделав всё вышеописанное, нажимайте на кнопку «Отправить» для перехода на страницу выбора оплаты.

Несколько удобных способов оплатить отправление

Карта банка; Услугой «Сбербанк» по номеру телефона; Со счета телефона оператора связи; Apple Pay; Платежной системой «QIWI» или «ЮMoney».

Более подробная информация находится в разделе «Способы оплаты».

Сколько стоит поздравление на телефон

Цена за отправление одного поздравления с 1 декабря равна 279 рублям, что очень даже привлекательно и разумно, учитывая, что бесплатно, операторы сотовой связи не делают исходящие звонки, это стоит учесть.

Поводя итог вышеописанному материалу, хочется заметить, что данный сервис по поздравлению через телефон, весьма выгоден и уникален. Подарить массу удовольствия, потратив пару минут и минимум средств, выгодно отличает от других вариантов преподнести превосходный подарок.

Поздравляйте, удивляйте, радуйте! Дарите счастье и улыбку родным и знакомым, пусть хорошее настроение всегда будет вашим спутником!

Автор: Prazdnikopen

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